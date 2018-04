Arezzo, La Cava rassicura: "Proposta acquisizione? Tutto sistemato

Fonte: TuttoC.com

La proposta per l'acquisizione dell'Arezzo che Giorgio La Cava, Massimo Anselmi e Orgoglio Amaranto avevano presentato lunedì in tribunale è stata modificata. La rassicurazione è giunta al termine del recupero perso col Monza ieri: “Tutto sistemato” sono state le poche ma significative parole di La Cava riportate dai colleghi di arezzonotizie.it. Il prossimo passo sarà la costituzione di una newco. Anche sulla gara di ieri, invece, La Cava si è limitato a un commento telegrafico: “Dispiace per questa sconfitta, ma ci può stare dopo così tante partite“.