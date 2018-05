Arezzo, La Cava: "Sarebbe un onore continuare con Pavanel"

Fonte: TuttoC.com

L'Arezzo potrebbe avere in Giorgio La Cava la sua nuova figura per ripartire. E lo stesso vorrebbe mantenere mister Massimo Pavanel anche in vista della prossima stagione, così come riportato da amarantomagazine: "Mister Pavanel? Per me è confermatissimo, sarebbe un onore averlo. Oltre che come mister, come persona è umanamente quasi introvabile. Grazie di tutto''.