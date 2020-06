Arezzo, La Cava vuol passare la mano. Torna in auge il nome di Stanzione

Nuove possibili trattative per la cessione dell'Arezzo, almeno stando a quanto riferisce arezzonotizie.it.

Con Giorgio La Cava che da tempo sta cercando forze fresche per il club, torna in auge il nome di Andrea Stanzione, titolare della Uno Holding Srl (società che opera nel campo immobiliare), che a gennaio si era fatto avanti per rilevare una quota di minoranza del pacchetto azionario del club. A fare da "mediatore" tra le parti, l'ex dirigente di Pavia e Pro Piacenza Massimo Londrosi, dal 2018 vicino al numero uno amaranto per seguire alcuni progetti come quello del crowdfunding.

Queste le sue parole: "I rapporti tra Giorgio La Cava e Andrea Stanzione sono cordiali sin dal momento in cui si sono conosciuti, diversi mesi fa. E io che conosco entrambi non mi meraviglio. Sono due ottime persone ma da qui a dire che Andrea Stanzione potrebbe subentrare a Giorgio La Cava nella proprietà dell'Arezzo ce ne passa. L'Arezzo è un grosso impegno e il momento economico generale e attuale non è certo favorevole per un'operazione di questo tipo. Dispiace comunque sapere che Giorgio La Cava vuole passare la mano. È un bravo presidente e nell'Arezzo ha messo molte risorse e molta passione. Avrebbe meritato sicuramente soddisfazioni maggiori".

Trattativa quindi in fase embrionale, ma non si escludono sviluppi.