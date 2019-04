Abdallah Basit, centrocampista classe ‘99 dell’Arezzo, è uno degli uomini mercato in vista della prossima estate con grandi club come il Milan che da tempo hanno messo gli occhi su di lui. Ma la sua cessione potrebbe complicarsi per via dell’indagine aperta dalla Procura Federale in merito agli accordi fra l’Arezzo e il procuratore del giocatore Leonardo Giusti. Come riferisce La Gazzetta dello Sport fra le parti vi sarebbe un documento che prevede una provvigione per l’agente pari al 50% della rivendita del giocatore, una percentuale troppo elevata che ha messo in allarme la Procura che ora cercherà di fare luce sulla situazione.