Arezzo, Luciani: "Il rinnovo un riconoscimento per quanto fatto l'anno scorso"

In un'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoC.com, Alessio Luciani ha parlato del rinnovo firmato al 2021: "Questo rinnovo ha una sorta di precedente, è la conseguenza di quando fatto nell'anno passato, un riconoscimento che una società ha voluto darmi dopo quanto passato: cosa rara nel calcio. Credo comunque di essermelo anche meritato, ed è stato motivo di grande soddisfazione perché voglio dare il mio contributo a una piazza che merita di più, e che ha accolto me e la mia compagna nel migliore di modi. In città si respira una bella aria adesso, si lavora bene e con obiettivi importanti".