Arezzo, Luciani: "Progetto triennale col club, la Serie B il sogno"

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

In un'intervista rilasciata a TuttoC.com, il difensore Alessio Luciani ha parlato degli obiettivi dell'Arezzo che ha iniziato molto questa stagione: "Come detto dalla stessa società, è stato stilato un progetto triennale, perché alla fine non dobbiamo dimenticare il grande sforzo economico che la società ha dovuto fare, e che chiaramente ha inciso sull'economia stagionale: il tutto e subito, comunque, non esiste da nessuna parte, noi lavoriamo per confermarci in categoria e poi iniziare a salire. Dalla passata stagione siamo rimasti solo in 4, la squadra è giovane e rimodellata, ma, sempre con i piedi per terra, se faccio un passo indietro e guardo quanto è stato fatto posso dirmi soddisfatto: Può sembrare una frase fatta, ma il gruppo è davvero l'arma in più, perché si è creata la giusta amalgama e credo si sia data dimostrazione di essere ragazzi che non mollano, che hanno il giusto atteggiamento e che sono dediti al lavoro: qui badiamo al sodo. Probabilmente anche la fame degli esperti di arrivare la B un po' incide, io parlo chiaramente per me, ma comunque le ambizioni è giusto averle: la B non l'ho mai fatta, qui c'è un progetto ambizioso e la volontà è quella di coronare insieme un sogno".