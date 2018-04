Arezzo, Lulli: "Se ci salviamo facciamo un miracolo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luca Lulli, centrocampista dell'Arezzo, al Corriere Adriatico ha commentato la situazione degli amaranto: "Si sapeva che non sarebbe stato facile ma io sono andato ad Arezzo per giocare, visto che a Pordenone insieme a Sainz-Maza avevo avuto problemi con mister Colucci. Se ci salviamo facciamo un miracolo ma comunque vada a fine stagione andrò via da Arezzo e tornerò al Pordenone dal prestito".