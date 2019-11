Arezzo, ma la vittoria è stata davvero scaccia crisi?

Aria non piacevolissima ad Arezzo, che ha però allentato le tensione vincendo il match di ieri contro l'Olbia. Una sfida che pareva quasi essere uno scontro salvezza, e che arrivava dopo una serata, quella di sabato, leggermente movimentata.

Come ha riferito arezzonotizie.it, la Curva Sud, nella nottata prima del match, ha appeso fuori dallo stadio un striscione che recitava la seguente frase: "Noi nel bene e nel male ci mettiamo la faccia! In società chi si prende le proprie responsabilità?". Messaggio rivolto soprattutto alla dirigenza e a chi si è occupato del mercato e della gestione, che non pare troppo in linea con le aspettative di un anno fa: da un programma triennale, si vede una squadra a +3 dalla zona playout, e con un 14esimo posto in mano. Non certo un risultato esaltante.

Ora serve dare continuità, serve che la svolta arrivi nel più breve tempo possibile: mister Daniele Di Donato non pare essere a rischio, nonostante qualche mugugno di troppo che lo voleva in bilico, ma per parlare di futuro a lungo termine è presto.