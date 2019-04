© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Attraverso una nota ufficiale, l'Arezzo ha reso noti i propri programmi futuri, in particolare circa l'obiettivo di stringere collaborazioni sempre più proficue coi grandi club: "Nell’ambito dei contatti avviati già dall’inizio di questa stagione sportiva, la S.S. Arezzo intende evidenziare il rapporto di collaborazione instaurato con importanti società di Serie A che ha consentito l’allestimento di una formazione che è stata capace di far parlare di se a livello nazionale sempre in positivo, oltre che per i risultati in campo, ma anche e soprattutto il livello di gioco espresso, oltre che la valorizzazione di diversi calciatori under, sempre schierati in campo nella formazione titolare, oggi oggetto di particolari attenzioni di alcuni club maggiori. E’ in questa ottica che la S.S. Arezzo intende potenziare anche in futuro questo importante rapporto di collaborazione. E’ notizia di questi giorni che la F.C. Internazionale Milano, per il tramite dei propri dirigenti responsabili dell’area tecnica, ha fatto pervenire alla Società il proprio attestato di stima, dichiarando sin da ora la propria disponibilità a rafforzare ulteriormente la collaborazione intrapresa nel reciproco interesse, grazie alla serietà dimostrata dai dirigenti amaranto. Un attestato del quale la Società del Presidente La Cava va giustamente orgogliosa".