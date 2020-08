Arezzo, oggi colloqui per il tecnico. Quotazioni di Potenza in ribasso, possibilità Gallo

vedi letture

Oggi è una giornata chiave per il casting della panchina dell'Arezzo. Il nuovo ds Giuseppe Di Bari e il dg Riccardo Fabbro dovranno decidere quale è il profilo corretto per il club. Uno dei candidati forti è Alessandro Potenza, ma sarebbe una scelta che cozza con i proclami di tranquillità soprattutto per il curriculum che può vantare: non ha mai allenato fra i professionisti, con qualche esonero di troppo. Più probabile quindi una scelta alla Gallo, ex Ternana, nome uscito nelle ultime ore.

Così la dirigenza è al primo vero ostacolo della propria (breve) storia. Di Bari in passato ha scelto Stroppa e De Zerbi, con ottimi risultati, ma in questo momento Potenza, considerata una società appena subentrata, potrebbe risultare un azzardo.