Arezzo, Orgoglio Amaranto: "Servono soldi per sostenere le spese"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Sono giorni fondamentali, ma anche difficili in quel di Arezzo. Questa mattina l'associazione Orgoglio Amaranto, che sta ricoprendo un ruolo cruciale in queste settimane, ha rilanciato un chiaro e netto comunicato. Ecco le loro parole, che richiamano alla compattezza e alla voglia di provare a salvare il sodalizio amaranto: "Inizia una delle settimane più difficili per l'Unione Sportiva Arezzo. E' importante continuare a versare nel conto aperto da Orgoglio Amaranto per sostenere le spese correnti in modo da presentarsi all'udienza fallimentare con un cospicuo saldo nel conto. Altrettanto faranno le imprese che tramite l'amministrazione comunale costituiranno i fondi necessari al pagamento di stipendi e contributi del 16 marzo. Fra oggi e domani passeremo a raccogliere il ricavato delle Gift Card presso gli innumerevoli punti vendita che si sono resi disponibili e ai quali va il nostro immenso grazie. Il 15 marzo appuntamento alle 9.30 presso il tribunale. O si fa l'Arezzo o si muore!".