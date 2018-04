Arezzo, Pavanel: "Abbiamo pagato qualcosa fisicamente"

© foto di Valeria Debbia

Il tecnico dell'Arezzo Massimo Pavanel ha parlato così in conferenza stampa dopo il pari della sua squadra per 0-0 contro il Prato: "Fisicamente qualcosina oggi l'abbiamo pagato. È stata una gara difficile, anche se sapevamo dell’ottima partenza del Prato. Nella ripresa abbiamo preso in mano la partita, ma senza riuscire ad essere mai pericolosi. Usciamo da questa gara sapendo di aver preso un punto in classifica sulle dirette avversarie sapendo che stasera i punti conquistati potevano essere tre, ma adesso dovremo pensare solo alle sfide con Pisa e Carrara che sono due grandissime del campionato. Difficoltà ultimamente negli scontri diretti? Contro il Gavorrano eravamo in totale emergenza, contro il Cuneo siamo arrivati con soli due giorni di recupero dopo la sfida vinta contro il Livorno e stasera abbiamo incontrato il Prato dopo un lungo tour de force; dunque è vero questo dato che ci ha visti in difficoltà negli scontri con dirette avversarie, ma dobbiamo anche dire che non siamo mai arrivati nelle condizioni migliori per affrontare queste squadre".