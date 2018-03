Arezzo, Pavanel chiama i tifosi: "Tutti a Viterbo"

© foto di Valeria Debbia

Il tecnico dell'Arezzo Massimo Pavanel ha voluto caricare la piazza in vista della sfida contro la Viterbese dopo l'ufficializzazione dell'esercizio provvisorio da parte del tribunale fallimentare: “Questa situazione difficile ha unito Arezzo in tutte le sue componenti. Sono commosso come il sindaco e mi sento di dire solamente – riporta Amarantomagazine.it - tutti a Viterbo ragazzi, tutti a Viterbo”.