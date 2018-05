Arezzo, Pavanel: "Grande orgoglio per avere la città al nostro fianco"

© foto di Valeria Debbia

15 punti in meno per l'Arezzo, ma anche due tolti a Gavorrano e Piacenza. Massimo Pavanel, tecnico degli amaranto, commenta così l'accaduto in conferenza stampa: "Le penalità altrui? Le motivazioni sono chiare e sotto gli occhi di tutti: non ha senso che le commenti io. Lasciamo tutte le considerazioni a fine campionato. Non voglio mettere le mani avanti, niente scuse né regali. Solo grande orgoglio con la consapevolezza di avere la città al nostro fianco. Credo che gli aretini apprezzino questo atteggiamento di chi non cerca scuse. Evitiamo la cultura del sospetto e le dietrologie".