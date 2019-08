© foto di Giacomo Morini

L’Arezzo per potenziare il proprio reparto offensivo ha messo nel mirino Gabriele Gori, classe ‘99, tornato alla Fiorentina dopo l’esperienza al Livorno in Serie B. Secondo Arezzonotizie.it il giocatore al momento non sarebbe convinto dalla categoria in cui milita il club amaranto e avrebbe intenzione di attendere una chiamata dalla Serie B.