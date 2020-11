Arezzo, possibile focolaio di Covid-19. Annullato l'allenamento e a rischio la sfida col Mantova

vedi letture

Secondo quanto riferito da La Nazione ci sarebbe un focolaio di Covid-19 all’interno dello spogliatoio dell’Arezzo anche se al momento non ci sono comunicazioni da parte del club toscano. Sarebbero sei i positivi in casa amaranto dopo i tamponi di questa mattina tanto che l’allenamento pomeridiano è stato annullato a scopo precauzionale. Se la situazione non dovesse migliorare sarebbe a rischio la sfida contro il Mantova di domenica prossima con la società che infatti si sarebbe mossa per capire se c’è la possibilità di giocare in un’altra data.