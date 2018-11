Arezzo, preoccupano le condizioni di Belloni

© foto di Federico Gaetano

L'Arezzo ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista del recupero di mercoledì con la Pro Vercelli. Contro i piemontesi Dal Canto dovrà a fare a meno di Niccolò Belloni, uscito dal campo dolorante e in barella nel primo tempo dopo un contrasto col centrocampista del Cuneo Bobb. Come evidenzia amarantomagazine.it per lui si sospetta uno stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro, ma l'entità dell'infortunio verrà stabilita con certezza dopo che il giocatore si sarà sottoposto agli esami clinici. Qualora la diagnosi fosse confermata per lui si profilerebbe uno stop di almeno due settimane.