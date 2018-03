Arezzo, primo contatto Pieroni-Comune. Ma c'è un'altra opzione

Nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità sul fronte societario in casa Arezzo. L'azionista di maggioranza del club Fabio Gatto ha fatto sapere di essere al lavoro per evitare che il club fallisca e che vi sono due trattativa aperte che potrebbero venir chiuse a breve, probabilmente già prima del fine settimana. Una delle due porterebbe al gruppo rappresentato da Ermanno Pieroni che ieri ha incontrato il sindaco ribadendo la disponibilità a sostenere la società già in caso di esercizio provvisorio. Lo riporta Amarantomagazine.it spiegando che invece sono privi di fondamento i contatti con Alessandro Nuccilli.