Ufficiale Arezzo, rinnovo fino al giugno 2026 per il classe 1992 Filippo Guccio

Serie C

Oggi alle 12:49

Rinnovo di contratto per Filippo Guccione, esterno offensivo classe 1992 in forza all'Arezzo dalla scorsa estate.

Con un post social il club toscano ha annunciato il prolungamento fino al giugno 2026 del contratto del calciatore, finora con un accordo in essere fino al giugno 2025.