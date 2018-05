Arezzo, rinnovo Moscardelli: si lavora ad un accordo più leggero

Bandiera e simbolo dell'Arezzo. Parliamo di Davide Moscardelli. Secondo quanto riportato da amarantomagazine, sta per iniziare la trattativa tra il club toscano e il bomber ex Bologna e Lecce, per il rinnovo contrattuale visto l'ormai prossima scadenza. Molto probabile che il nuovo contratto sia economicamente più "leggero" rispetto a quello antecedente, viste anche le nuove direttive societarie in casa amaranto.