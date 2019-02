© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Sala, esterno sinistro classe 1999, si trova attualmente in prestito biennale ad Arezzo, avendo fino ad ora messo insieme 25 presenze, 2 gol e 4 assist per totali 2127 minuti giocati. Prestazioni, le sue, che nello scorso mercato di gennaio hanno fatto bussare alla porta del club amaranto più club cadetti (tra cui Brescia, Pescara e Foggia). Nulla di fatto, perché il giocatore ha preferito proseguire la sua esperienza in C e completare il percorso di maturazione tecnico-tattica. A giugno, però, secondo quanto riportano i colleghi di FcInterNews.it la musica sarà diversa: ci sarà sicuramente da discutere il prestito di natura biennale, alla luce appunto degli interessamenti registrati. E' probabile che il futuro di Sala sarà in serie B. C’è solo da scegliere la destinazione.