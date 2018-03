Arezzo, salta la trattativa con Nuccilli

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

“Saltano le trattative con Nuccilli. L'imprenditore si è tirato indietro e Gatto della Neos non ha fatto più sapere nulla”, così il Corriere di Arezzo fa il punto sugli ultimi sviluppi attorno alla cessione del club toscano: “L'unica speranza adesso rimane l'esercizio provvisorio per evitare che i giocatori tornino a fare sciopero. - si legge ancora - Oggi sarebbe dovuto essere il giorno della presentazione dei nuovi proprietari alla città. Ma ieri nessun accenno di vita. Fino a ieri mattina infatti era in corsa la cordata anglo-italiana rappresentata da Alessandro Nuccilli. Le parti si sarebbero incontrate ieri mattina, ma il gruppo si sarebbe tirato indietro dopo aver visto i bilanci. E il telefono di Gatto squilla a vuoto da ieri pomeriggio”.