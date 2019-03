Fonte: TuttoC.com

''Resto fedele alla consegna del silenzio stampa che ci siamo imposti dopo l'ultimo consiglio d'amministrazione. Aggiungo soltanto che il totale di quanto versato dalla mia Amaranto srl, in relazione a questa stagione ed escludendo l'esercizio provvisorio dell'anno scorso, ammonta a 205mila euro''. Così Massimo Anselmi, socio di minoranza dell'Arezzo, come riportato da amarantomagazine.it. Anselmi ha onorato la sua parte in vista della scadenza della Lega del 18 marzo con un bonifico da 60 mila euro.