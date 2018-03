Arezzo, serve una sentenza entro venerdì mattina

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha fatto un nuovo appello per salvare la società sempre a un passo dal fallimento. Entro venerdì mattina, come riporta La Nazione serve che il tribunale fallimentare emetta una sentenza in un senso o nell'altro poiché in caso positivo c'è il serio rischio di non riuscire a fare in tempo per i pagamenti di stipendi e contributi. La sfida di Viterbo intanto è a forte rischio con la Lega che potrebbe rinviarla a data da destinarsi.