Arezzo, settimana cruciale tra campo e tribunale

Una settimana cruciale quella che attende l'Arezzo, e ovviamente non dal punto di vista del campo.

Il club, infatti, dopo la proposta di acquisto di Giorgio La Cava e Massimo Anselmi con la conseguente costituzione della Società Sportiva Arezzo, la newco che dovrà provvedere all'acquisto della nuova società, attende il pronunciamento del tribunale circa l'esercizio provvisorio che dovrebbe andare avanti sino al termine della stagione, ma anche l'esito di due ricorsi, quello legato al -6 per le inadempienze di dicembre e quello per la medesima (e ulteriore) penalizzazione inflittagli per il mancato pagamento di febbraio. Un possibile sconto che non dovrebbe però essere troppo ingente.

Sono comunque attesi sviluppi.