Arezzo, si allunga la lista dei pretendenti alla panchina

© foto di Federico De Luca

In casa Arezzo continua il casting per il nuovo allenatore. Dopo Mauro Zironelli, Mauro Antonioli e Carmine Parlato si fanno infatti altri tre nomi per prendere in mano l'eredità di Massimo Pavanel. Il primo è quello dell'ex centravanti Elvis Abbruscato, già allenatore della Berretti e vice proprio di Pavanel in questa stagione, un'ipotesi che starebbe prendendo piede anche se la dirigenza dell'Arezzo potrebbe comunque decidere di puntare su un tecnico più esperto. Da qui gli altri due nomi, riportati da Amarantomagazine.it, che sono quelli di Massimiliano Alvini, ex Tuttocuoio e Pistoiese, attualmente alla guida dell'Albinoleffe, e di Alessandro Calori, attualmente al Trapani.