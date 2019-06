© foto di Federico De Luca

L’Arezzo per il dopo Dal Canto ha pensato a un tecnico emergente, che per la prima volta si siederebbe sulla panchina di un club. Si tratta di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e dell’Italia campione del Mondo nel 2006, che il dg toscano Ermanno Pieroni conosce molto bene. Un sondaggio c’è stato, come rivela Amarantomagazine.it, con l’ex giocatore che non ha chiuso la porta, pur spiegando di voler seguire altre strade in questo momento. Materazzi, come rivela il presidente dell’Arezzo Giorgio La Cava, potrebbe entrare nello staff di José Mourino.