Arezzo, spunta il nome del nuovo acquirente. Che alle spalle ha Gaucci jr

Nuovo capitolo in casa Arezzo, circa la cessione del club. Come riferisce arezzonotizie.it, proprio poche ore fa, il presidente Giorgio La Cava, che ha garantito l'iscrizione del club al prossimo campionato di C, ha detto di avere due trattative in essere: la principale pare essere quella con Felice Saladini, presidente del gruppo AQR (Ask Question Resolve), una delle più importanti aziende italiane specializzata nella vendita multicanale via telefono.

Ad avvicinare il giovane imprenditore al club, pare sia stato Alessandro Gaucci, primogenito dell'ex patron del Perugia Luciano Gaucci, accostato già lo scorso gennaio al club toscano.