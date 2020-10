Arezzo, un solo punto e si apre la crisi. Traballa la panchina di mister Potenza?

Un solo punto, frutto del pari in extremis rimediato a Gubbio, poi tre sconfitte: una partenza non certo positiva per un Arezzo già definito in crisi.

Con mister Alessandro Potenza finito immediatamente nell'occhio del ciclone e, forse, come riferisce amarantomagazine.it, già a rischio esonero. Al momento in C, a differenza di quanto accaduto in B, non sono state mietute vittime (se si esclude la situazione del Foggia, che non aveva però ancora iniziato il campionato), ma il tecnico amaranto potrebbe esser la prima.