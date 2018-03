Arezzo, vicino traguardo dei 372mila euro per emolumenti dei tesserati

Continua il countdown in casa Arezzo: l'esercizio provvisorio del club toscano è condizionato al pagamento della prossima, incombente, scadenza in programma nella giornata di domani. 372mila euro è la somma necessaria per pagare gli emolumenti dei tesserati amaranto: da tempo amministrazione comunale, imprenditori, tifosi e Orgoglio Amaranto, che detiene l'1% del capitale, stanno raccogliendo fondi. E secondo quanto riporta AmarantoMagazine.com il traguardo è vicinissimo: stamattina erano 270mila gli euro raccolti, con bonifici arrivati anche nelle ore successive. Tra gli altri anche Ermanno Pieroni, rappresentante di un gruppo di imprenditori pronto a entrare nel "nuovo" club amaranto, ha garantito che la cifra mancante verrà messa di tasca propria da quest'ultimi.