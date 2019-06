© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Prosegue l'avventura nel Girone A di Serie C per Marco Baldan, ma non quella con l'Arzachena. Il difensore classe '93 infatti lascerà i sardi per trasferirsi all'Arezzo. Il club amaranto lo ha opzionato nello scorso mercato di gennaio e a breve perfezionerà l'accordo con l'ex Sudtirol.