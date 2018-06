Arzachena, Curcio nel mirino di Rimini e Ternana

Fonte: TuttoC.com

L'addio all'Arzachena sembra ormai prossimo per l'attaccante Alessio Curcio, già al centro di svariati rumors di mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, le squadre che per il momento puntano forte al giocatore sono Rimini e Ternana, ma per ulteriori sviluppi si dovrà entrare nel vivo del mercato.