Arzachena, Fiorini lascia: "Da solo non vado riesco ad andare avanti"

Il presidente dell’Arzachena, Menio Fiorini, ha diramato il seguente comunicato: “Dopo cinque anni alla guida del l’Arzachena Calcio il mio percorso si deve interrompere. In questi due anni abbiamo fatto grandi sacrifici, aiutati come sempre dai soliti (pochi) sostenitori che sono al nostro fianco ormai da tanto tempo. È doveroso però ringraziarli perché senza il loro aiuto non ce l’avremmo mai fatta. Assieme a loro abbiamo iniziato un percorso di crescita che ha visto miglioramenti sotto tutti i punti di vista, condividendo dal principio l’importanza, per una piccola comunità come quella di Arzachena, di partecipare a un campionato professionistico del calcio italiano. Ho dato anima e corpo per l’Arzachena Calcio e per Arzachena, comunità che mi ha accolto come un figlio e che mi ha fatto crescere personalmente e professionalmente.

Mi sono illuso pensando che con il salto di categoria sarebbe cambiato qualcosa, che ci fosse stato un interesse maggiore, ma così non è stato. Mi sento di ringraziare i calciatori, l’allenatore, lo staff, i dirigenti e tutte le persone che hanno collaborato con noi. Un plauso particolare ai nostri splendidi tifosi che ci hanno accompagnato per tutta la stagione senza farci mancare mai il loro supporto. Sono stati tutti importanti. L’ultimo, è stato un campionato molto particolare. Come tutti sapete è iniziato male ed è continuato peggiorando, con molte irregolarità e problemi per molte squadre. È proprio per questo che ho il dovere morale di fermarmi qua. Per amore di ARZACHENA e del l’Arzachena. Purtroppo non ci sono più le condizioni per andare avanti. Le regole sono giustamente cambiate ed è meglio che sia così. Il calcio è lo sport più bello del mondo e quindi va fatto nel modo più serio possibile. E siccome va fatto seriamente, noi dobbiamo essere sinceri e dire che da soli non riusciremmo a programmare e seriamente tutta la prossima stagione. È per questo che con grande serenità ci rivolgiamo a chiunque abbia a cuore le sorti della nostra ARZACHENA. Noi siamo disponibili a incontrare e ascoltare chi abbia idee e soluzioni per poter mandare avanti e sostenere il progetto iniziato da qualche anno. Siamo disponibili a qualsiasi ragionamento o richiesta per il bene della società nonostante i tempi siano molto stretti (24 giugno)”.