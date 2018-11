Arzachena, Fresi: "Campionato livello verso l'alto rispetto agli anni scorsi"

In vista del match di oggi contro la Pro Vercelli, il vice di Giorico Marco Fresi ha parlato in conferenza stampa: "Non è semplice fare 3 gare in una settimana per giunta con squadre di un certo livello? Non è una novità per noi, è una contingenza dall'inizio del campionato e ne eravamo a conoscenza. Il campionato è livellato verso l'alto rispetto agli anni scorsi. Con gare così ravvicinate diventa impegnativo sia per noi sia per le avversarie. Il nostro è un trittico importante, ma ci siamo preparati bene. La qualità degli avversari stimola e porta su l'asticella. Finalmente abbiamo fatto una settimana tipo e siamo soddisfatti. Sarà il campo a dare il suo esito".