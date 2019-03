Arzachena, Giorico amaro: "Partita iniziata male e finita peggio"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Mauro Giorico, allenatore dell'Arzachena, riconosce i meriti e la bravura della Pro Vercelli, che quest'oggi ha battuto la propria squadra. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa, riportate dal portale vercellese magicapro.it: "Oggi è stata una partita iniziata male e finita peggio: un gol dopo due minuti ci ha condizionati, ci siamo trovati sotto e non sappiamo neanche perché. Dobbiamo subito pensare alle prossime gare, quelle in casa saranno fondamentali per essere più tranquilli. La Pro Vercelli con il Siena aveva fatto un gran primo tempo e poteva raddoppiare, oggi li ho visti bene. La Pro Vercelli è una buona squadra, non a caso è in alto in classifica: hanno gestito bene la palla, anche se sui gol abbiamo concesso qualcosa perché abbiamo commesso alcune ingenuità. Questa sconfitta va subito superata e pensiamo fin da subito alla prossima gara casalinga".