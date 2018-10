Arzachena, Giorico ammette: "Firmerei per un pari a Lucca"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Scenderà in campo domani l'Arzachena in casa della Lucchese, una squadra che finora sembra abbonata ai pareggi avendone collezionati ben quattro. Mister Mauro Giorico metterebbe a sua volta la firma per uscire dal 'Porta Elisa' con un punto: "Sicuramente sì perché la Lucchese è una buona squadra, guidata da un buon tecnico per cui io ci metterei la firma. Ci consentirebbe di allungare la striscia positiva. La Lucchese la vedo sopra ad altre squadre, se dovessero arrivare punti di penalizzazione, è chiaro che anche loro rientrerebbero nel novero di squadre che lotteranno per la salvezza".

Gli smeraldini provengono dalla vittoria contro la Juventus U23: "Sicuramente è stata una gara probante sotto l'aspetto fisico, non tanto mentale. Noi proviamo a recuperare energie per la gara con la Lucchese, non credo che ci possano essere dei cali sotto questo punto di vista. Abbiamo l'obbligo di provare a dare sempre il massimo per provare ad agguantare un risultato positivo", ha detto.