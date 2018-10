Arzachena, Giorico: "Caos Serie C situazione surreale"

Fonte: TuttoC.com

Momento non facile in casa Arzachena. I sardi incappano nella terza sconfitta consecutiva cadendo anche a Cuneo per 1-0. Adesso la zona playout è quantomai vicina. Ecco le dichiarazioni di mister Mauro Giorico a fine match: "Abbiamo preparato la partita come poi l'abbiamo svolta. Nei primi minuti abbiamo sofferto, ma dopo siamo stati bravi. Dispiace per la sconfitta, anche perchè abbiamo concesso davvero poco e non abbiamo sfruttato quelle da noi create. Uscire a mani vuote fa male, meritavamo almeno un punto. Dobbiamo sbagliare il meno possibile, anche oggi abbiamo preso un gol su un nostro errore. E' l'ennesima amnesia difensiva della stagione, non possiamo permettercelo. Facciamo fatica in certe situazioni di gioco, ovviamente dobbiamo cominciare a sfruttare le potenziali chance che ci capitano"