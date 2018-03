Arzachena, Giorico: "Ci sono tutti i presupposti per una salvezza diretta"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Mauro Giorico, allenatore dell'Arzachena, ai microfoni del sito ufficiale biancoverde ha così commentato il pareggio interno col Prato: “Per i nostri avversari odierni ogni partita è da ultima spiaggia poiché devono recuperare tanti punti. Dispiace non essere riusciti a vincere poiché questo ci avrebbe consentito di chiudere anticipatamente il discorso salvezza. Purtroppo ci siamo ancora una volta fatti male da soli regalando l’opportunità che ha determinato il calcio di rigore. La rete ha ringalluzzito il Prato e, perciò, ritengo sia stato importante recuperare, anche se resta il rammarico per non essere riusciti a realizzare il secondo gol nonostante le chiare occasioni costruite. Se all’inizio della stagione mi avessero detto che ci saremmo salvati all’ultimo minuto dell’ultima giornata, ci avrei messo la firma. Dobbiamo ancora giocare sei partite e ci sono tutti i presupposti per una salvezza diretta. Dobbiamo soffrire ancora, ma siamo pronti a farlo. Da domani prepareremo la gara di Alessandria per la quale recupereremo almeno Nuvoli e Vano. Nelle prossime tre trasferte consecutive dobbiamo raccogliere i punti che ci diano la definitiva tranquillità“.