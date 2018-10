Arzachena, Giorico commenta il ko: “Troppo brutti per essere veri”

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Pesante sconfitta per 4 a 0 subita dall'Arzachena al 'Porta Elisa' contro la Lucchese nel posticipo della settima giornata del Girone A. Ecco come mister Mauro Giorico ha commentato a caldo la gara ai microfoni di RaiSport: “L'Arzachena è stata troppo brutta per essere vera, probabilmente a causa di un po' di stanchezza. Complimenti alla Lucchese che ci è stata superiore. Siamo entrati in campo un po' spaventati, meglio nella ripresa ma dopo il secondo gol non abbiamo avuto la forza di reagire. Le sconfitte ci stanno ma non dobbiamo perdere la testa, mi riferisco ad Arboleda”, le parole del tecnico riportate da TuttoC.com.