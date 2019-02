Fonte: TuttoC.com

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Prima della partenza alla volta del Piemonte in vista del match con l'Alessandria in programma domani alle 14.30, Mauro Giorico, tecnico dell'Arzachena, ha presentato la gara ai microfoni del sito internet del club biancoverde.

"Contro l’Alessandria sarà una gara impegnativa - ha sottolineato il mister degli smeraldini - entrambe le squadre sono in difficoltà nel fare risultato, loro in casa e noi in trasferta. Mi aspetto una partita molto combattuta e tirata. Dobbiamo avere lo stesso approccio e la stessa attenzione che abbiamo avuto nelle ultime uscite con la consapevolezza che, in questo modo, il risultato positivo arriverà anche in trasferta".