Arzachena, Giorico: "Finalmente raccolto quanto meritiamo da tempo"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Mauro Giorico, allenatore dell'Arzachena, dopo la vittoria con la Robur Siena ha parlato in conferenza stampa: “E’ stata una partita molto probante per noi dalla panchina. I minuti non passavano mai. Grande prestazione dell’Arzachena, meritavamo qualcosa di più rispetto alla sofferenza nel finale, ma la parata di Contini ci ha strozzato l’urlo in gola. Nel secondo tempo l’avevamo quasi chiusa, il Siena l’ha riaperta con un gol viziato da fallo di mano. L’atteggiamento è stato giusto, tipico di chi non si dà mai per vinto e che vuole raggiungere l’obiettivo. Loro arrivavano da risultati positivi, erano in fiducia, non era semplice per noi vincere. Le prestazioni da parte nostra stavano arrivando, gli episodi non ci stavano dando ragione, oggi abbiamo raccolto quanto meritato in passato. Sono stati tutti bravi, sotto tutti i punti di vista, anche Moi e Manca che erano ammoniti e sono stati capaci di gestire quella situazione in una posizione dove è facile sbagliare e pagare dazio. A Ruzzittu è mancato solo il gol, ma ci ha provato sino all’ultimo e ci ha dato tanto", le sue parole riportate da Sardegnasport.