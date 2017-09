Arzachena, Giorico: "I ragazzi mi danno fiducia per il futuro"

Dopo l'ottimo esordio in terra aretina, l'Arzachena cade tra le mura amiche contro la Viterbese, che si impone in Sardegna per 1-3. Deluso dal risultato, come si percepisce dall'intervento ripreso dai canali ufficiali del club, mister Mauro Giorico, che si è così espresso sulla gara:

“Il risultato è bugiardo, meritavamo almeno un punto. Sono molto contento di quanto fatto dai ragazzi. Hanno dato l’anima contro un avversario fortissimo. Non tutte le nostre contendenti sono come la Viterbese. Ci rifaremo sicuramente, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare".

L’infortunio di Lisai ha determinato l’uso del tridente: “Stavamo perdendo e ho preferito inserire un attaccante. E’ una soluzione che proveremo in allenamento e che sicuramente riproporrò. A ogni modo i ragazzi meritano tutti la sufficienza. Ci è mancata forse un po’ di brillantezza davanti, ma l’impegno e la determinazione non sono mai venuti meno. Sono fiducioso per il futuro".