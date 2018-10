Arzachena, Giorico: "I ragazzi si sono spremuti peggio di un limone"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Dopo il successo sulla Juventus Under 23, il tecnico dell'Arzachena Mauro Giorico ha commentato: "I ragazzi si sono spremuti peggio di un limone. Vinciamo meritatamente: è un grande successo di gruppo che ci dà tanto per il morale e per la classifica. Bravi tutti, perché la gara l’avevamo preparata benissimo a livello tattico. Menzione d’onore per Taufer che ha dato enorme fastidio alla costruzione avversaria. Speriamo di recuperare qualche infortunato, altrimenti è dura giocare ogni tre-quattro giorni - riporta SardegnaSport -. Oggi ci godiamo questo successo, da domani valuteremo testa e gambe, diversi sono usciti affaticati. Ho detto ai ragazzi che bisognava attaccarli alti, perché loro giocano dal basso e hanno qualità. Non ci siamo mai abbassati se non nel finale, siamo molto soddisfatti".