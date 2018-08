Arzachena, Giorico: "Nutro molta fiducia in questi giovani"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Il tecnico dell’Arzachena Mauro Giorico ha commentato il successo per 2-0 in amichevole col Budoni: “Per avvicinarci all’inizio del campionato dobbiamo mettere minuti nelle gambe, non è facile trovare delle squadre disponibili, infatti oggi c’era la Coppa Italia di D ma visto che il Budoni ha giocato mercoledì ha potuto fare l’allenamento congiunto. Oggi è stato un buon test, abbiamo affrontato una squadra ostica, ci è servita anche per entrare in clima partita. I primi undici hanno giocato circa un’ora. Il posticipo del campionato non ci ha agevolato, in Sardegna è difficile organizzare delle amichevoli però stiamo facendo il possibile per farci trovare pronti alla prima. Trillò lo conosciamo, era con noi già lo scorso anno. Ruzzittu vede la porta, lo ha dimostrato anche oggi e non per niente ha fatto tanti gol lo scorso anno anche se giocava in una categoria inferiore. Nutro molta fiducia in questi giovani”.