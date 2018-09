© foto di Sandro Giordano

L’Arzachena guarda al mercato degli svincolati per puntellare il suo organico. Secondo quanto riporta SardegnaSport.com, gli smeraldini hanno messo il mirino su Paolo Dametto, classe 1993, ex di Cagliari ed Olbia per completare il reparto difensivo. Sempre dagli svincolati si cercherà un attaccante per fornire alternative valide ai titolari Sanna, Loi e Gatto.