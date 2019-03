Arzachena, Ruzzittu suona la carica: “A Siena per fare punti”

Fonte: TuttoC.com

Con un suo gol su assist di Cecconi ha sbloccato la gara poi vinta 3 a 0 dall'Arzachena sul Pontedera. Stiamo parlando dell'attaccante Danilo Ruzzittu, il quale ha commentato così la vittoria sui granata in sala stampa:

“Un gol importante, sono contento perché è servito alla squadra. Importante anche per me perché dopo tanto tempo ho avuto una gioia personale. Nel mio primo campionato da pro sono contento, pensavo di avere maggiori difficoltà invece me la sto cavando abbastanza bene, mi sto divertendo. Venire qui è stata una grande opportunità e sono contentissimo di come sta andando. Adesso ci mancano sei partite, dobbiamo prendere i tre punti del Pro Piacenza, ma dobbiamo sempre pensare a vincere perché Cuneo e Lucchese non mollano. Ora dobbiamo pensare di andare a fare punti a Siena”.