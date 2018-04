Arzachena, tanti club sul beneventano Curcio

Protagonista di un’impresa. Il fantasista Alessio Curcio (27 anni) ha contribuito, a suon di gol, alla clamorosa salvezza dell’Arzachena, concretizzatasi proprio ieri nonostante la debacle di 4-1 a Piacenza (grazie alla concomitante sconfitta del Gavorrano contro la Giana Erminio). E segnando anche ieri l’ex Primavera della Juventus Curcio ha raggiunto quota 13 gol, realizzando ben 9 assist. Una grande soddisfazione per il trequartista di Benevento che nella suggestiva Costa Smeralda ha trovato la sua migliore stagione in termine realizzativi. Sull’ex Renate ci sono tante voci di mercato. In primis è forte e concreto l’interesse della Salernitana che ha offerto un triennale importante al calciatore. Su Curcio non solo i campani: alla finestra ci sono altri club di Serie C, tra i quali Siena, Casertana, Reggina, Bassano, Pisa e Alessandria che vorrebbero ingaggiarlo per la prossima stagione. Infine, pare che sul numero 10 ci sia un forte interesse anche del neo promosso in B Livorno contro il quale Curcio ha segnato due gol di pregevole fattura. Lo riporta TuttoC.com