Arzachena, Vano: "Amaro in bocca per la sconfitta con la Viterbese"

Michele Vano, attaccante dell'Arzachena, ai microfoni del sito ufficiale ha così commentato la sconfitta interna contro la Viterbese: “Avrei preferito non segnare e raccogliere punti. C’è molto amaro in bocca anche se a mio parere il bicchiere è mezzo pieno perché abbiamo reagito e lottato sino alla fine. Sappiamo che per raggiungere la salvezza dovremo lottare. Lo faremo di sicuro“.