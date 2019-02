Arzachena, Zucchi sul caos C: "Massima fiducia in Ghirelli e Gravina"

© foto di Dario Vincenzo Aduasio

Il responsabile dell’area tecnica dell’Arzachena Antonello Zucchi intervistato da TuttoC.com ha parlato della radiazione del Pro Piacenza dicendosi però fiducioso del lavoro che stanno facendo Gravina e Ghirelli per evitare in futuro casi analoghi: “Pro Piacenza? È stata una giornata triste per il calcio italiano. Di positivo resta solo la scelta del giudice sportivo: escludere i rossoneri è stata la migliore decisione che potesse essere presa. È stato giusto togliere dalla C un team che versava in quelle condizioni. FIGC e Lega Pro hanno operato in base a quanto consentito dalle norme, come è giusto che sia. La sospensione prima e il reintegro poi sono state mosse dovute ai regolamenti. In un momento delicato e triste come quello odierno in C, non potevano esserci persone migliori di Gravina in Federazione e Ghirelli in Lega. Ho molta fiducia in loro e sono convinto che cambieranno radicalmente la categoria, permettendo ai club di iscriversi in futuro solo con le dovute garanzie. - continua Zucchi parlando poi della situazione in casa sarda - Ritornare alla vittoria in casa nello scontro diretto con la Lucchese e aver conquistato i primi punti in trasferta del campionato, in quel di Alessandria, sono stati e sono un'iniezione di fiducia e autostima. Quando i giocatori lavorano e il risultato non arriva, inizi a deprimerti ma fortunatamente, avendo 27 professionisti sempre sul pezzo, siam riusciti a ottenere queste due vittorie”.