Arzignano, Colombo: "Arrabbiati e fiducioso. Basta un gol per riaprire tutto"

Alberto Colombo, tecnico dell'Arzignano, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di ritorno del playout contro l'Imolese dopo la sconfitta per 2-1 dell'andata (fonte TrivenetoGoal.it): “Dal punto di vista fisico è normale che chi ha giocato sabato debba recuperare le energie abbiamo cercato di prepararci nel miglior modo possibile alla sfida di ritorno. C’è da dire però che tutti i ragazzi pensavano di sentire ancor di più la fatica di questa prima partita dopo lo stop. Mentalmente siamo una squadra arrabbiata e fiduciosa: sappiamo di aver commesso degli errori in alcuni frangenti, che potevamo fare meglio, ma nonostante questo la squadra non ha mai mollato, fornendo una prestazione all’altezza, ancora una volta a discapito del risultato. L’Arzignano in campo dovrà mettere tutto se stesso e anche qualcosa di più. Ci sarà anche un grande caldo e pure quello sarà un fattore. Dovremo essere bravi a sbloccare il risultato, anche se non subito. Credo che un gol potrà far cambiare gli equilibri. Ovvio che ci vorrà una partenza buona, con il giusto equilibrio, senza concedere troppe occasioni, perché un gol subito potrebbe complicare ancora di più la situazione. La partita dura 96 minuti e basta un gol a riaprire tutto e a darci coraggio. Sappiamo bene cosa dovremo fare, ovvero ricalcare la prestazione del secondo tempo di sabato e migliorare l’approccio alla gara"